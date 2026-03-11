1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Investition?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,842 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Aktien wären am 10.03.2026 345,79 USD wert, da der Schlussstand 3,33 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,42 Prozent verringert.
1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 212,71 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!