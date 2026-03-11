1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Investition? 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,842 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Aktien wären am 10.03.2026 345,79 USD wert, da der Schlussstand 3,33 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,42 Prozent verringert.

1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 212,71 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

