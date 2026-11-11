NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 3,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,864 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 2,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,26 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,74 Prozent verringert.

Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich jüngst auf 178,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at