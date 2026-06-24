1-800-FLOWERS.COM Aktie

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WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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Performance im Blick 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien verlieren können.

Die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 197,628 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wären am 23.06.2026 701,58 USD wert, da der Schlussstand 3,55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,84 Prozent verringert.

Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 227,15 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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