1-800-FLOWERS.COM Aktie

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WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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Lukrativer 1-800-FLOWERSCOM-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.09.2025 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie bei 5,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,617 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 575,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,07 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -42,40 Prozent.

Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 196,15 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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