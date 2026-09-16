NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 16.09.2025 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie bei 5,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,617 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 575,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,07 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -42,40 Prozent.

Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 196,15 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at