NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,626 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.05.2026 45,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,61 USD belief. Mit einer Performance von -54,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 232,96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at