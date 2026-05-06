1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Anlage unter der Lupe
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren eingebracht
Die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,626 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.05.2026 45,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,61 USD belief. Mit einer Performance von -54,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 232,96 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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