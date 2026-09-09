1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Frühes Investment
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
1-800-FLOWERSCOM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,038 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 3,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,71 Prozent eingebüßt.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 239,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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