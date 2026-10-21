1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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1-800-FLOWERSCOM-Performance im Blick 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in 1-800-FLOWERSCOM gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in 1-800-FLOWERSCOM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,210 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,54 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 20.10.2026 auf 2,69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64,46 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 172,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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