NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,237 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 4,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 86,69 Prozent verkleinert.

1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 269,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at