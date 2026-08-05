1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investition im Blick
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,237 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 4,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 86,69 Prozent verkleinert.
1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 269,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Analysen zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|4,02
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.