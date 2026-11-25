1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Frühe Investition
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 31,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 313,676 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 558,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,42 Prozent verringert.
Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 116,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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