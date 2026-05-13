1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Performance im Blick
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 31,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,706 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 4,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 86,08 Prozent vermindert.
Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 279,43 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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