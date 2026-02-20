1st Source Aktie

WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

1st Source-Performance im Blick 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen 1st Source-Einstiegs gewesen.

Am 20.02.2016 wurde das 1st Source-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die 1st Source-Aktie 30,21 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in 1st Source-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,310 1st Source-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (70,00 USD), wäre die Investition nun 231,71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 131,71 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von 1st Source belief sich jüngst auf 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

