NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die 1st Source-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,90 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,927 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,70 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 08.01.2026 auf 64,72 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 124,70 USD, was einer positiven Performance von 24,70 Prozent entspricht.
Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 1,55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
