NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen 1st Source-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem 1st Source-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 42,98 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23,267 1st Source-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 65,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 520,94 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 520,94 USD entspricht einer Performance von +52,09 Prozent.

Der Börsenwert von 1st Source belief sich zuletzt auf 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at