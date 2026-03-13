NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit 1st Source-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 1st Source-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50,18 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,993 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des 1st Source-Papiers auf 67,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,17 Prozent erhöht.

Am Markt war 1st Source jüngst 1,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at