NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.05.2021 wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,98 USD. Bei einem 1st Source-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204,165 1st Source-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.05.2026 auf 73,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 038,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,39 Prozent erhöht.

1st Source war somit zuletzt am Markt 1,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at