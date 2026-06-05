NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen 1st Source-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem 1st Source-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,998 1st Source-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen 1st Source-Aktien wären am 04.06.2026 149,18 USD wert, da der Schlussstand 74,65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,18 Prozent erhöht.

Insgesamt war 1st Source zuletzt 1,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at