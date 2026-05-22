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1st Source Aktie

1st Source für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

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Performance unter der Lupe 22.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in 1st Source eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das 1st Source-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen 1st Source-Anteile an diesem Tag bei 60,53 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,521 1st Source-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 220,72 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 21.05.2026 auf 73,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,07 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von 1st Source belief sich jüngst auf 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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