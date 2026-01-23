NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in 1st Source-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.01.2016 wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,96 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hat, hat nun 357,654 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 148,78 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 22.01.2026 auf 67,52 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 141,49 Prozent vermehrt.

1st Source erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at