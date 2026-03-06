NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen 1st Source-Einstiegs gewesen.

Am 06.03.2023 wurden 1st Source-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,51 USD wert. Bei einem 1st Source-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 201,979 1st Source-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 746,72 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 05.03.2026 auf 68,06 USD belief. Damit wäre die Investition 37,47 Prozent mehr wert.

1st Source markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at