1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Rentabler 1st Source-Einstieg?
|
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.03.2023 wurden 1st Source-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,51 USD wert. Bei einem 1st Source-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 201,979 1st Source-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 746,72 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 05.03.2026 auf 68,06 USD belief. Damit wäre die Investition 37,47 Prozent mehr wert.
1st Source markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1st Source Corp.
Analysen zu 1st Source Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|1st Source Corp.
|67,44
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.