NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 1st Source-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,944 1st Source-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 801,40 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 02.07.2026 auf 82,09 USD belief. Mit einer Performance von +80,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

1st Source wurde am Markt mit 2,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at