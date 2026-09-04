NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1st Source-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in 1st Source eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

1st Source-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,297 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 1st Source-Aktie auf 86,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 451,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 451,90 USD entspricht einer Performance von +145,19 Prozent.

Alle 1st Source-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at