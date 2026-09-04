1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Lohnendes 1st Source-Investment?
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1st Source-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
1st Source-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,297 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 1st Source-Aktie auf 86,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 451,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 451,90 USD entspricht einer Performance von +145,19 Prozent.
Alle 1st Source-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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