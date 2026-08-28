1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Profitable 1st Source-Investition?
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1st Source von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der 1st Source-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 47,65 USD wert. Bei einem 1st Source-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,099 1st Source-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 86,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 181,50 USD, was einer positiven Performance von 81,50 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für 1st Source eine Börsenbewertung in Höhe von 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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