1st Source Aktie

1st Source für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable 1st Source-Investition? 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1st Source von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in 1st Source-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der 1st Source-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 47,65 USD wert. Bei einem 1st Source-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,099 1st Source-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 86,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 181,50 USD, was einer positiven Performance von 81,50 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für 1st Source eine Börsenbewertung in Höhe von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1st Source Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu 1st Source Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1st Source Corp. 86,41 -0,09% 1st Source Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen