NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in 1st Source eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das 1st Source-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 211,506 1st Source-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 88,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 665,40 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 86,65 Prozent erhöht.

1st Source wurde am Markt mit 2,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at