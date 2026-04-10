NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen 1st Source-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.04.2021 wurden 1st Source-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 47,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,200 1st Source-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 577,49 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 09.04.2026 auf 74,41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,75 Prozent angezogen.

1st Source wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at