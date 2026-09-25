1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Langfristige Performance
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die 1st Source-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 21,482 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 834,80 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 24.09.2026 auf 85,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,48 Prozent gesteigert.
Insgesamt war 1st Source zuletzt 2,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1st Source Corp.
Analysen zu 1st Source Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|1st Source Corp.
|86,38
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.