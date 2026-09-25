NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen 1st Source-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die 1st Source-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 21,482 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 834,80 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 24.09.2026 auf 85,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,48 Prozent gesteigert.

Insgesamt war 1st Source zuletzt 2,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at