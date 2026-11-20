1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|1st Source-Investmentbeispiel
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20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 20.11.2021 wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,032 1st Source-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 85,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,26 Prozent erhöht.
Insgesamt war 1st Source zuletzt 2,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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