NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen 1st Source-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die 1st Source-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 42,51 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 23,524 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen 1st Source-Papiere wären am 15.10.2026 2 013,17 USD wert, da der Schlussstand 85,58 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 101,32 Prozent zugenommen.

1st Source war somit zuletzt am Markt 2,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at