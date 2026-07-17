NASDAQ Composite Index-Papier 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 1st Source-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1st Source-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die 1st Source-Anteile bei 64,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,562 1st Source-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,52 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 16.07.2026 auf 84,85 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,52 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von 1st Source bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at