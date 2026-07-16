3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Lukratives 3D Systems-Investment? 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3D Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen 3D Systems-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das 3D Systems-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 613,497 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 2,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 815,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,60 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 484,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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