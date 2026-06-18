3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Lukrativer 3D Systems-Einstieg? 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3D Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in 3D Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

3D Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das 3D Systems-Papier an diesem Tag bei 1,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,027 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 234,69 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 17.06.2026 auf 3,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,69 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich jüngst auf 518,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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