3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|3D Systems-Investmentbeispiel
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das 3D Systems-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 309,598 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 055,73 USD wert. Mit einer Performance von +5,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von 3D Systems bezifferte sich zuletzt auf 596,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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