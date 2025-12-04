3D Systems Aktie

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

Profitable 3D Systems-Anlage? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren 3D Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

3D Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das 3D Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,842 3D Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (2,21 USD), wäre die Investition nun 79,21 USD wert. Mit einer Performance von -20,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle 3D Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 262,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
