NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,23 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 121,507 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 2,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,51 Prozent verringert.

Am Markt war 3D Systems jüngst 285,38 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at