NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem 3D Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,02 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 831,947 3D Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 780,37 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 04.02.2026 auf 2,14 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 82,20 Prozent.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich jüngst auf 288,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at