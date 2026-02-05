3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable 3D Systems-Anlage? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem 3D Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,02 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 831,947 3D Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 780,37 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 04.02.2026 auf 2,14 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 82,20 Prozent.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich jüngst auf 288,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3D Systems Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu 3D Systems Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1,85 10,13% 3D Systems Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen