3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Lohnender 3D Systems-Einstieg?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren
3D Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 3D Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 82,440 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263,81 USD wert. Mit einer Performance von -73,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war 3D Systems jüngst 456,11 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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