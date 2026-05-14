3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender 3D Systems-Einstieg? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

3D Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 3D Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 82,440 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263,81 USD wert. Mit einer Performance von -73,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war 3D Systems jüngst 456,11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3D Systems Corp.

mehr Nachrichten