NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,95 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 5,571 3D Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 3,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems belief sich zuletzt auf 583,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at