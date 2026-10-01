3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Profitabler 3D Systems-Einstieg?
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,95 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 5,571 3D Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 3,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 3D Systems belief sich zuletzt auf 583,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3D Systems Corp.
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu 3D Systems Corp.
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|3,12
|0,39%