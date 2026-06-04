NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden 3D Systems-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Aktie betrug an diesem Tag 30,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,333 3D Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,33 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 03.06.2026 auf 3,61 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 120,33 USD entspricht einer negativen Performance von 87,97 Prozent.

3D Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 571,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at