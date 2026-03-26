3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|3D Systems-Investition
|
26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
3D Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 3D Systems-Aktie bei 2,72 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hat, hat nun 36,765 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.03.2026 auf 2,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 3D Systems bezifferte sich zuletzt auf 308,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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