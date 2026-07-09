NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 09.07.2016 wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3D Systems-Anteile 14,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,082 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 2,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,97 Prozent.

Alle 3D Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 468,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at