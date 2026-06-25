3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Investmentbeispiel 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3D Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit 3D Systems-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 3D Systems-Anteile bei 8,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111,982 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337,07 USD wert. Mit einer Performance von -66,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 513,38 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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