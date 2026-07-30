NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen 3D Systems-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,631 3D Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9,01 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 29.07.2026 auf 2,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 90,99 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 414,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at