3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Langfristige Investition
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das 3D Systems-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,15 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 343,053 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 204,12 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 23.09.2026 auf 3,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,96 Prozent verringert.
3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 595,94 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3D Systems Corp.
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu 3D Systems Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|2,99
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.