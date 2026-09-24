NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in 3D Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das 3D Systems-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,15 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 343,053 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 204,12 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 23.09.2026 auf 3,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,96 Prozent verringert.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 595,94 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at