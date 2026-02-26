NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit 3D Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Anteile betrug an diesem Tag 3,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 747,253 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 2,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 686,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,13 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 261,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at