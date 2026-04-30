3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative 3D Systems-Anlage? 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen 3D Systems-Investment gewesen.

Das 3D Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die 3D Systems-Aktie 9,16 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 091,703 3D Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.04.2026 2 358,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,16 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 358,08 USD entspricht einer negativen Performance von 76,42 Prozent.

Am Markt war 3D Systems jüngst 322,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3D Systems Corp.

mehr Nachrichten