NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in 3D Systems-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden 3D Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die 3D Systems-Aktie bei 7,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,516 3D Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 44,31 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 27.05.2026 auf 3,54 USD belief. Mit einer Performance von -55,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems belief sich zuletzt auf 513,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at