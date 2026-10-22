NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen 3D Systems-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die 3D Systems-Aktie an diesem Tag 26,78 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in 3D Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,734 3D Systems-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 11,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 88,72 Prozent vermindert.

3D Systems wurde am Markt mit 493,27 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at