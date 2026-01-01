3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

Rentable 3D Systems-Anlage? 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in 3D Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.01.2025 wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des 3D Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,28 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,488 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 1,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,96 USD wert. Mit einer Performance von -46,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227,89 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

