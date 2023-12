NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Anteile betrug an diesem Tag 10,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,525 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen 3D Systems-Papiere wären am 13.12.2023 601,35 USD wert, da der Schlussstand 6,23 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 601,35 USD entspricht einer negativen Performance von 39,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 783,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at