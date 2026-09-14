AAON Aktie

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WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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Performance unter der Lupe 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das AAON-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AAON-Papier an diesem Tag bei 18,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,495 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 79,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 438,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 338,43 Prozent zugenommen.

AAON wurde am Markt mit 6,56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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