NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AAON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.10.2016 wurden AAON-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AAON-Anteile bei 19,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,676 AAON-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 366,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 336,62 Prozent angezogen.

Insgesamt war AAON zuletzt 7,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at